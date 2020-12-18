علماء يكشفون خصائص مذهلة للمياه العادية تكافح السمنة والسكري

وجد العلماء أن شرب الماء بانتظام يثبط الهرمون المسبب للسمنة ومرض السكري. ووفقًا لمؤلفي الدراسة، يمكن أن يكون استهلاك الماء وسيلة فعالة للوقاية من متلازمة التمثيل الغذائي وعلاجها. وتم نشر نتائج البحث في مجلة "جي سي أي إنسايب" (JCI Insight).وجد باحثون من قسم "أنشوتز" الطبي بجامعة كولورادو بالولايات المتحدة الأميركية، إلى جانب زملائهم من اليابان والمكسيك وتركيا في تجارب على الفئران، أن الفركتوز يحفز إفراز الفازوبريسين، وهو هرمون مرتبط بالسمنة ومرض السكري، وأن الماء المنتظم يساعد على قمع تكوين هذا الهرمون.

أعطى المؤلفون القوارض ماء حلوا بالفركتوز، مما حفز إنتاج الفازوبريسين. وأثار الهرمون بدوره ردود فعل حيث تم تخزين الماء فيها على شكل دهون. وقد أدى ذلك إلى إصابة الحيوانات بالجفاف والسمنة.قال قائد الدراسة الدكتور ميغيل لاناسبا، الأستاذ المساعد في كلية الطب بجامعة كولورادو، في بيان صحفي:"وجدنا أن الفازوبريسين يقوم بذلك من خلال العمل من خلال مستقبل محدد V1b، يمكن أن يفهم وظيفته. وجدنا أن الفئران التي تفتقر إلى V1b كانت محمية تمامًا من تأثيرات السكر".في حالة شرب الفئران للمياه غير المحلاة، لم يتم إيقاف السمنة فحسب، بل تم تقليلها أيضًا. يثبط الماء العادي مستقبلات الفازوبريسين ويمنع ترسب الدهون.يوضح لاناسبا أن "أفضل طريقة لمنع الفازوبريسين هي شرب الماء. وهذا أمر مطمئن لأنه يعني أن هناك طريقة رخيصة وسهلة لتحسين حياة العديد من الناس وعلاج متلازمة التمثيل الغذائي".

واصل مؤلف الدراسة الدكتور ريتشارد جونسون، الأستاذ في كلية الطب بجامعة كولورادو، "السكر يسبب متلازمة التمثيل الغذائي جزئيًا عن طريق تنشيط الفازوبريسين. يحفز الفازوبريسين إنتاج الدهون، ربما كآلية لتخزين المياه الأيضية. ينبغي النظر في الدور المحتمل لتقليل الماء والملح في علاج السمنة ومتلازمة التمثيل الغذائي".تشرح هذه النتائج سبب ارتفاع مستويات الفازوبريسين لدى الأشخاص المصابين بالسمنة ومرض السكري، ولماذا يظهر الأشخاص المصابون بمتلازمة التمثيل الغذائي علامات الجفاف غالبًا. كما تفسر كيف يسبب النظام الغذائي الغني بالملح في الإصابة بالجفاف المزمن ويمكن أن يسبب السمنة ومرض السكري.

وفقًا للعلماء، تمتلك الثدييات الصحراوية أيضًا مستويات عالية من الفازوبريسين؛ لأنها لا تستطيع الوصول بسهولة إلى الماء، وعندما تشرب، يخزن الهرمون الماء على شكل دهون.وقال لاناسبا: "يُظهر بحثنا أن مجرد زيادة تناول الماء يمكن أن يقلل بشكل فعال من السمنة ومتلازمة التمثيل الغذائي. هذه هي المرة الأولى التي يظهر فيها أن الفازوبريسين يستجيب للسكر الغذائي".يوصي المؤلفون بزيادة تناول الماء لأي شخص لديه علامات متلازمة التمثيل الغذائي (ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع نسبة السكر في الدم، وارتفاع الدهون الثلاثية)، نظرًا لأن الجمع بين هذه العوامل يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية ومرض السكري من النوع 2.