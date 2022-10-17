السلطات الألمانية قد تضطر لإغلاق المستشفيات بسبب أزمة الطاقة

قال وزير الصحة الألماني كارل لوترباخ، إن عددا كبيرا من المستشفيات قد يتم إغلاقه في البلاد بسبب ارتفاع التضخم وأزمة الطاقة. وقال لوترباخ يوم الأحد في مقابلة مع وكالة ARD، متحدثا عن أزمة الطاقة والتضخم الحالية: "المستشفيات في وضع خاص. إذا لم نستجب بسرعة وبشكل حاسم، فسيتم إغلاقها". وأضاف أنه سيناقش يوم الثلاثاء مع وزير المالية كريستيان ليندنر حجم وإجراءات تنفيذ المساعدة للمستشفيات، مشيرا إلى أن الحديث لا يدور حول إنشاء صندوق خاص، على غرار ما حدث في حالة الجيش الألماني. وشدد لوترباخ على أنه "لا يمكننا إنشاء صندوق خاص لكل قطاع". وكثف الغرب بعد بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، من ضغوط العقوبات على روسيا، مما أدى إلى زيادة أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة. في الوقت نفسه، كما أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فإن سياسة احتواء وإضعاف روسيا هي استراتيجية طويلة الأمد للغرب، والعقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأسره.