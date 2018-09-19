حالات يجب على البنت فيها زيارة طبيب النساء والتوليد

مشكلات مرضية تحدث للفتيات ويقلقن من الحديث عنها ولا يخترن خطوة الذهاب للطبيب، ولكن متى يجب أن تذهب الفتاة فعلا لعيادة النساء والتوليد وتلجأ إلى أساليب العلاج المختلفة، هذا ما يحدثنا عنه الدكتور تامر النحاس، مدرس النساء والتوليد بالمركز القومى للبحوث، والذى حددها كالتالى:



1- مشكلات الدورة الشهرية وارد أن تحدث، ولكن أحيانا يجب أن تلجأ للطبيب، ويمكن معرفة ذلك من خلال متابعة حالة الدورة الشهرية من حيث عدد الأيام والكمية أى كانت كثيرة أو قليلة، وإذا كانت تؤثر على حالتها ومجهودها، ففى هذه الحالات يمكن أن يكون خلل هرمونى أو مشكلة عضوية يتم الكشف عنها من خلال السونار.



2- حالات أخرى مثل ألم فى بطنها شديد وتكون أكياس وظيفية على المبايض أو مشكلات نسائية أخرى ويكون التعامل بمتابعة أكتر منها أدوية.



3- إذا كانت تعانى أكياس الشوكولاته على المبيض بسبب بطانة الرحم المهاجرة وتشعر بها إذا تعرضت لمشكلات فى الدورة الشهرية مع ألم، ويكون العلاج رقم واحد هو المتابعة أولا قبل اللجوء لجراحة لأنها من أسوأ الحلول خاصة إذا تعرض للمبيض لأن ذلك يضر بالإنجاب، وإزالة الكيس أيضا يقلل مخزون المبيض من البويضات.



4- تكيس المبايض يجب الاهتمام به أيضا إذا ظهرت حبوب زيادة وشعر زائد مع مشكلات دورة شهرية فيجب التعامل معها وفقا للعرض الذى يسبب المشكلة.



ونصح النحاس، أن يكون العلاج مخففا للأعراض مع المتابعة قبل اللجوء لحلول كبيرة مثل التدخل الجراحى، فيجب أن يكون ذلك فى أضيق الحدود، وكذلك العلاج المكثف الهرمونى أمر غير هين أيضا.