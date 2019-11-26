مجموعة فيتامين “ب” من أهم الفيتامينات التي يحتاج لها الجسم للحفاظ على صحته والحماية من الإصابة بالعديد من الأمراض الخطيرة التي قد يتعرض لها الإنسان، لذا نقدم لكم أهم الفوائد لفيتامين ب1 والتي ستجعلك في صحة أفضل.

ومجموعة فيتامين “ب” تحتوي على العديد من الخصائص المفيدة التي تحافظ على صحة الإنسان وحمايته من الأمراض الخطيرة والتي تصيب الجهاز العصبي وتساقط الشعر والأسنان وصحة الكبد والحماية من الإصابة بالفشل الكلوي، كما يساعد على زيادة الذكاء ونمو وظائف المخ.

كما يعمل على تنظيم عملية الهضم من خلال إنتاج مادة تساعد على الهضم بشكل سليم والحماية من الإصابة بعسر الهضم والحموضة، كما يعتبر مفيدا للحامل والجنين، فهو يساعد على تكوين الجهاز العصبي للجنين وتكوين النخاع الشوكي، لذا احرصي دائما على تناوله من خلال أقراص الفيتامينات، ولكن بالطبع تحت الإشراف الطبي أولا.

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