فوائد صحية مهمة تجعلك لا تتوقف عن تناول التفاح

التفاح من الفواكه التي تتنوع في أشكالها وفوائدها والطعم الطيب، ويتنوع ما بين الأحمر والأخضر والأصفر وتتمثل فوائد التفاح في الأتي

1- يقوّي عضلة القلب ويساعدها على العمل بشكل صحيح، كما أنه يقي من تصلب الشرايين ويمنع تسرب الكوليسترول، وهو الأمر الذي يقيك من تصلب الشرايين التي قد تسبب مرض القلب لاحقًا، لذا فإن تناول التفاح بشكل يومي يعمل على وقاية الجسم بشكل كبير من أمراض القلب وتصلب الشرايين بنسبة كبيرة.

2- تناول ثمرة تفاح واحدة يوميًا يوفر لك الألياف الغذائية التي يحتاجها جسمك لتخفيض نسبة تعرضك لمرض السرطان.

3- التفاح يحتوي على "فيتامين سي" لذا فهو يعمل كخط وقاية من نزلات البرد والأنفلونزا .

4- يعمل التفاح على الوقاية من الإمساك، خصوصًا (قشر التفاح) لما يحتويه من مادة (البكتين) التي تعمل على وقايتك من الإمساك أو الإسهال، كما أن التفاح يحتوي على نسبة كبيرة من الماء .

5- تناول تفاحة يوميًا يحمي أسنانك من التسوس لما فيه من مكافح قوي للبكتيريا التي قد تصيب أسنانك .

6- التفاح الحلو أيضا يساعد الأطفال الذين يعانون من الربو، كما أن الأطفال الذين يأكلون التفاح أو عصير التفاح يتمتعون بعنصر الحديد المفيد لأجسامهم .

7- يمكن للنساء الاستفادة من التفاح وخاصة في فترة ما بعد انقطاع الطمث من خلال تناول التفاح ليكون لديهم القدرة للمساعدة على زيادة كثافة العظام .

8- تناول التفاح بوفرة يساعد الجنين على الولادة من دون أن يكون عرضة للربو .

9- من أهم الفيتامينات الذي تساعد أو تعمل على تبييض البشرة هو فيتامين أ, حيث يتركز هذا الفيتامين في التفاح ونتيجة لذلك أن التفاح يبيض البشرة ويفتّح وينقي البقع التي تضفي تشوهات على الوجه.

10-يعمل التفاح على تقوية اللثة ومعادلة الكوليسترول .

11- يستخدم التفاح في تخفيف وتخسيس الوزن دون الحاجة لإجراء التمارين الشديدة التعب والإرهاق، والاكتفاء بتناول تفاحة أو تفاحتين بدل العشاء أو في أثناء النهار أو تناول التفاح قبل النوم لان التفاح وما يحتويه من ألياف يشعر الجسم بالشبع، حيث إن تناول تفاحة واحدة يوميا يسرع ويحّفز حرق الدهون في الجسم، كما أن فاكهة التفاح لا تحتوي على الكثير من السعرات الحرارية إذ أن السكر الموجود فيها أيضا هو سكر طبيعي سهل الحرق ولا يكون عبئ على الجسم ولا يتحول إلى دهون