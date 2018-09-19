تعرفى على طرق العناية بجرح الولادة القيصرية
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تعرفى على طرق العناية بجرح الولادة القيصرية

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العرب اليوم - تعرفى على طرق العناية بجرح الولادة القيصرية

الولادة القيصرية
القاهرة - العرب اليوم

تحتاج الأم بعد عملية الولادة القيصرية إلى عناية من نوع خاص، حتى لا يحدث أى مضاعفات بعد العملية، ويأخذ الجرح من شهر وحتى شهر ونصف حتى يلتئم، فى هذا التقرير نتعرف على كيفية العناية بجرح الولادة القيصرية، بحسب موقع "step to health".

طرق العناية بجرح الولادة القيصرية

الولادة

1- تحركى ولكن ببطء وهدوء

يجب أن تكونى حريصة فى حركتك، بحيث تتحركى بهدوء، حتى يلتئم الجرح سريعاً، ولا تقومى بالأعمال المنزلية أو حمل شئ ثقيل باستثناء طفلك، وعندما تحتاجين إلى العطس أو السعال أو الضحك ضعى وسادة فوق موضع الجرح لتخفيف الألم.  

2- تعلمى كيفية حمل طفلك بشكل صحيح

اسألى طبيبك حول كيفية حمل الطفل بشكل صحيح وبأقل مجهود بوضع رأس طفلك على صدرك وساقيه تحت ذراعك، حتى لا تضغط على الجرح فى بطنك.

3- كونى صبورة حتى يستعيد الرحم شكله الطبيعى

بمجرد ولادة طفلك يبدأ الرحم باستعادة شكله وحجمه الأصلى، ويقوم الجسم بتفريغ سائل مصنوع من الدم والأنسجة الميتة من الرحم "دم النفاس"، وقد يستمر لمدة 6 أسابيع، ويمكنكِ استخدام الفوط الصحية.

c-section-scar

4- ترقبى علامات العدوى 

يجب أن تراقبى أى علامات لوجود عدوى فى جرح العملية القيصرية، ومن علامات العدوى: زيادة الألم، الحمى، احمرار أو صديد، إفرازات مهبلية كريهة الرائحة، بول داكن اللون، ألم شديد فى الساق أو تورم.

5- شرب المياه

تساعد المياه على ترطيب الجسم ومنع الإمساك وحتى لا تضغط المثانة على الجرح.

6- ابتعدى عن العلاقة الحميمية بعد الولادة ولمدة 6 أسابيع

ينصح الأطباء بالبعد عن العلاقة الحميمية مع زوجك لمدة  6 – 8 أسابيع من الولادة القيصرية حتى يلتئم الجرح.

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تعرفى على طرق العناية بجرح الولادة القيصرية تعرفى على طرق العناية بجرح الولادة القيصرية



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تعرفى على طرق العناية بجرح الولادة القيصرية تعرفى على طرق العناية بجرح الولادة القيصرية



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