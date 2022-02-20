الصحة العالمية تؤكد أن 70 ألف شخص يتوفى أسبوعيًا بسبب فيروس كورونا

كشف الدكتور تيدروس أدهانوم جبريسيوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية، فى بيان جديد له، قبل عامين، عندما كنا جميعًا نتعامل مع انتشار هذا الفيروس الجديد، لم يكن أحد منا يتخيل أننا سندخل الآن العام الثالث من الوباء، إذن متى سينتهى؟ هل ينتهى الآن؟ هذا أحد الأسئلة الرئيسية التي يتم طرحها وقال في الواقع فإن التغطية العالية للقاح في بعض البلدان، إلى جانب انخفاض شدة أوميكرون، تقود رواية خطيرة مفادها بأن الوباء قد انتهى، لكنه ليس كذلك - ليس عندما يموت 70 ألف شخص أسبوعيًا بسبب مرض يمكن الوقاية منه وعلاجه، ليس عندما لا يتلقى 83% من سكان إفريقيا جرعة واحدة من اللقاح، ليس عندما تستمر النظم الصحية في الضغط والتصدع تحت عبء القضايا، ليس عندما يكون لدينا فيروس شديد الانتقال ينتشر دون رادع تقريبًا، مع القليل من المراقبة لتتبع تطوره.