تونس تسجل 958 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت تونس 958 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و 41 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأوضحت وزارة الصحة التونسية اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا ارتفع إلى 107 آلاف و 814 إصابة، فيما بلغ مجموع الوفيات 3 آلاف و 758 وفاة.