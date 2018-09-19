تكميم المعدة تنقص وزنك لكن خلى بالك من أكلك

يفكر الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة فى حل جذرى بعيدا عن الأنظمة الغذائية التى لا تؤتى نتائجها سريعا، لذلك يلجئون إلى جراحات تكميم المعدة.
وفقا للموقع الطبى " webmd" فإن تكميم المعدة هى عملية يتم فيها إزالة جزء من معدة المريض لتسريع عملية الشبع لديه وتناول كميات قليلة من الأطعمة، وفى تلك الحالة لن يكون قادرا على تناول كثير من الطعام مما يتحكم فى عملية إنقاص الوزن، لأن الجزء المستأصل من المعدة يحتوى على الهرمون الذى يعزز من الشهية.
يجب أن تضع فى الاعتبار أن طريقة تناولك الطعام تتغير تمام للأبد، فبعد الشهر الأول ستتحول إلى تناول الأطعمة الصلبة اللينة ببطء شديد، مع مراعاة الآتى:
كل الأطعمة يجب مضغها جيدا قبل ابتلاعها.
عدم شرب المياه أثناء تناول الطعام لأن ذلك قد يتسبب في إمتلاء معدتك الجديدة.
شرب السوائل بعد نصف ساعة من الانتهاء من وجبة الطعام.
تجنب المشروبات الغازية عالية السعرات الحرارية وتناول الوجبات الخفيفة.
تناول مكملات الفيتامينات والمعادن كل يوم.
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ظهرت عارضة الأزياء الأميركية هيلي بالدوين، في عرض أزياء أديداس "Originals Falcon and JD" خلال أسبوع الموضة في لندن، والذي قدمت فيه عرضا رائعا من الأزياء الرياضية في التسعينات، الإثنين، إذ انضمت إلى العارضة الشهيرة ويني هارلو. وتفوقت العارضة التي تبلغ من العمر 21 عامًا، على الموضة الرياضية عندما كانت ترتدي مجموعة أنيقة من الملابس الرياضية في العاصمة، مع انتشار الإشاعات بأنها ستتزوج جاستين بيبر في احتفال ضخم في كندا نهاية الأسبوع. لم تخفِ هيلي من مظهرها الأنيق في الشارع، إذ أظهرت بعضا من شخصيتها المذهلة في ترينج رياضي باللون الأزرق والأبيض مع خطوط حمراء، والمكون من سروال وسترة وكروب توبباللون الأبيض لإبراز خصرها المسطح، وأضافت هيلي لإطلالتها أقراطا ذهبية كبيرة وعقدا متطابقا، بينما كانت ترفع شعرها الأشقر للأعلى على شكل كعكة وأظهرت بشرة خالية من العيوب مع ظلال عيون دخانية
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