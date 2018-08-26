فوائد الكريز لجسم الإنسان منها علاج الأرق



يعتبر الكريز من الفواكه المفيدة لصحة الإنسان وذلك لأنها غنية بمضادات الأكسدة وفيتامينات ومعادن، والتى تمد الجسم بفوائد صحية عديدة، والتى نتعرف عليها فى السطور القادمة، وفقاً لما ذكره الموقع الهندى " ndtv".

الفوائد الصحية للكريز، هى:



علاج الأرق



يساعد الكريز على تنشيط هرمون يسمى الميلاتونين والذي يسهل الحصول على قسط كافى من النوم، و الميلاتونين هو هرمون تنتجه الغدة الصنوبرية في الدماغ، ويعمل على تنظيم دورات النوم والاستيقاظ والتحكم في الساعة الداخلية للجسم.

فوائد الكريز

التخلص من الوزن الزائد بالجسم



يمكن تناول الكريز ضمن نظام غذائى متبع للتخلص من الوزن الزائد بالجسم، وذلك لإنه منخفض في السعرات الحرارية، حيث يحتوى كوب من الكريز على أقل من 100 سعرة حرارية، كما إنها غنية بالفيتامينات التي تعزز عملية الأيض بالجسم، مما يساعد على التخلص من سموم الجسم.

علاج ضغط الدم المرتفع

يحتوي الكرز على كمية لا بأس بها من البوتاسيوم ، وبالتالي يساعد هذا في إزالة محتوى الصوديوم الزائد من الجسم، ويوازن كمية كل من البوتاسيوم والصوديوم، مما يعمل تلقائيًا في الحفاظ على مستويات ضغط الدم.



وقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية



تساعد مضادات الأكسدة التى يحتوى عليها الكريز والتي تسمى anthocyanins في تقليل مستويات الكولسترول الضار، وينظم ضغط الدم ويحد من الجذور الحرة المسببة للإلتهاب، مما يقلل من خطر أمراض القلب والسكتة الدماغية.

مكافحة الشيخوخة

يحتوى الكريز على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التى تعمل على الحد من نمو الجذور الحرة التي تعمل على ظهور التجاعيد المبكرة على البشرة، كما يساعد فى إزالة البقع الداكنة من الجلد والتي يمكن أن تظهر بسبب تلف الشمس.