مصر تسجل 445 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت مصر خلال الساعات الـ 24 الماضية 445 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ووفاة 22 حالة جديدة. وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم، أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد 120147 حالةً من ضمنهم 104281 حالة تم شفاؤها، و 6854 حالة وفاة.