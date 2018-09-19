ضوء الموبايل الأزرق يهدد بقتل خلايا العين

نعلم جميعًا أن الضوء الأزرق الذى يصدر عن هواتفنا الذكية ليس جيدًا بالنسبة لأعيننا، لكن دراسة جديدة اكتشفت مدى الضرر الذى يمكن أن يسببه.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قال الباحثون إن هذا الضوء يمتص بواسطة الجزيئات الحيوية فى شبكية العين ويحفز إنتاج مادة كيميائية سامة تقتل الخلايا.

وأشار الباحثون من جامعة توليدو فى ولاية أوهايو الأمريكية إلى أن هذا الضرر يمكن أن يؤدى إلى بقع كبيرة فى رؤيتنا، وهى السمة المميزة للضمور البقعى، وهو مرض يؤدى إلى العمى.

ويحث فريق البحث الجمهور على عدم استخدام الهواتف فى الظلام لأن هذا يمكن أن يوسع حدقة العين ويؤدى إلى مزيد من الضوء الأزرق الضار الذى يدخل أعيننا.

ويعد التنكس البقعى المرتبط بالعمر (AMD) السبب الرئيسى لفقدان البصر لدى أولئك الذين يبلغون 50 عامًا أو أكثر، تحدث الحالة عند تلف البقعة، وهى منطقة بيضاوية بالقرب من مركز الشبكية التى تسمح برؤية حادة، وفقًا للمعهد الوطنى للعيون.

وسيعانى المصابون من عدم وضوح الرؤية أو حتى "البقع" فى رؤيتهم المركزية التى قد تنمو أكبر مع موت الشبكية، وتشمل العلاجات الأدوية التى تمنع تشكل الأوعية الدموية الجديدة فى العين، وكذلك العلاجات بالليزر التى تدمر الأوعية الدموية غير الطبيعية.

ووفقا للأكاديمية الأمريكية لطب العيون، فإن 9.1 مليون أمريكى لديهم AMD فى وقت مبكر و2.1 مليون فوق سن 50 لديهم AMD، وهى مرحلة من فقدان الرؤية الشديد.