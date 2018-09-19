ضوء الموبايل الأزرق يهدد بقتل خلايا العين

نعلم جميعًا أن الضوء الأزرق الذى يصدر عن هواتفنا الذكية ليس جيدًا بالنسبة لأعيننا، لكن دراسة جديدة اكتشفت مدى الضرر الذى يمكن أن يسببه.
ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قال الباحثون إن هذا الضوء يمتص بواسطة الجزيئات الحيوية فى شبكية العين ويحفز إنتاج مادة كيميائية سامة تقتل الخلايا.
وأشار الباحثون من جامعة توليدو فى ولاية أوهايو الأمريكية إلى أن هذا الضرر يمكن أن يؤدى إلى بقع كبيرة فى رؤيتنا، وهى السمة المميزة للضمور البقعى، وهو مرض يؤدى إلى العمى.
ويحث فريق البحث الجمهور على عدم استخدام الهواتف فى الظلام لأن هذا يمكن أن يوسع حدقة العين ويؤدى إلى مزيد من الضوء الأزرق الضار الذى يدخل أعيننا.
ويعد التنكس البقعى المرتبط بالعمر (AMD) السبب الرئيسى لفقدان البصر لدى أولئك الذين يبلغون 50 عامًا أو أكثر، تحدث الحالة عند تلف البقعة، وهى منطقة بيضاوية بالقرب من مركز الشبكية التى تسمح برؤية حادة، وفقًا للمعهد الوطنى للعيون.
وسيعانى المصابون من عدم وضوح الرؤية أو حتى "البقع" فى رؤيتهم المركزية التى قد تنمو أكبر مع موت الشبكية، وتشمل العلاجات الأدوية التى تمنع تشكل الأوعية الدموية الجديدة فى العين، وكذلك العلاجات بالليزر التى تدمر الأوعية الدموية غير الطبيعية.
ووفقا للأكاديمية الأمريكية لطب العيون، فإن 9.1 مليون أمريكى لديهم AMD فى وقت مبكر و2.1 مليون فوق سن 50 لديهم AMD، وهى مرحلة من فقدان الرؤية الشديد.
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ظهرت عارضة الأزياء الأميركية هيلي بالدوين، في عرض أزياء أديداس "Originals Falcon and JD" خلال أسبوع الموضة في لندن، والذي قدمت فيه عرضا رائعا من الأزياء الرياضية في التسعينات، الإثنين، إذ انضمت إلى العارضة الشهيرة ويني هارلو. وتفوقت العارضة التي تبلغ من العمر 21 عامًا، على الموضة الرياضية عندما كانت ترتدي مجموعة أنيقة من الملابس الرياضية في العاصمة، مع انتشار الإشاعات بأنها ستتزوج جاستين بيبر في احتفال ضخم في كندا نهاية الأسبوع. لم تخفِ هيلي من مظهرها الأنيق في الشارع، إذ أظهرت بعضا من شخصيتها المذهلة في ترينج رياضي باللون الأزرق والأبيض مع خطوط حمراء، والمكون من سروال وسترة وكروب توبباللون الأبيض لإبراز خصرها المسطح، وأضافت هيلي لإطلالتها أقراطا ذهبية كبيرة وعقدا متطابقا، بينما كانت ترفع شعرها الأشقر للأعلى على شكل كعكة وأظهرت بشرة خالية من العيوب مع ظلال عيون دخانية
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