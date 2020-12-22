مصر تسجل 718 إصابة جديدة بفيروس كورونا و32 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية عن تسجيل 718 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، بالإضافة إلى 32 حالة وفاة، وذلك خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان له اليوم، أن 345 متعافيا من فيروس كورونا خرجوا من المستشفيات بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 107162 حالة. وأشار الدكتور خالد مجاهد إلى أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في مصر حتى اليوم هو 126273 حالة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 7130 حالة وفاة.