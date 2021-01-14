فرنسا تسجل 23852 إصابة و229 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية الفرنسية، مساء الأربعاء، عن تسجيلها 23852 إصابة و229 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.وأفادت الإدارة العامة لشؤون الصحة الفرنسية، في مؤتمر صحفي، بأن عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 23853 ليصل إلى مستوى 2830442 حالة.وسبق أن بلغ هذا المؤشر يوم 10 يناير 15944 حالة، وفي 11 يناير 3582، وفي 12 يناير 19753.

وأضافت الإدارة أن السلطات الصحية رصدت 229 وفاة جديدة بفيروس كورونا في مستشفيات البلاد مقابل 151 في 10 يناير و310 يوم 11 يناير و362 في 12 يناير، موضحة أن العدد العام للوفيات جراء الجائحة بلغ في البلاد 69031.ذكرت أن عدد المرضى بالفيروس الذين يخضعون للعلاج في المستشفيات تراجع إلى 24669 بعد أن كان على مستوى 24737 الثلاثاء، بينما ارتفعت حصيلة المصابين في غرف العناية المركزة إلى 2711 مقارنة مع 2688 شخصا في اليوم السابق.