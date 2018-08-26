نصائح لعلاج ارتجاع المرىء منها تجنب ارتداء الملابس الضيقة



ارتجاع المرىء من أبرز مشاكل الجهاز الهضمى كما أنه يسبب حرق شديد وألم فى المعدة ويسبب الغثيان والقىء، ووفقا لما ذكره موقع medicalnewstoday فإن هناك بعض النصائح لعلاج ارتجاع المرىء وهى:

نصائح لعلاج ارتجاع المرىء

1:الابتعاد عن التدخين فهو من أبرز أسباب الإصابة بارتجاع المرىء.

2: تجنب تناول الاطعمة الدسمة والحارة والوجبات السريعة حتى لا تزيد من اعراض ارتجاع المرىء واستبدالها بالأطعمة الصحية الخفيفة.

3:تقسيم الوجبات على خمس وجبات فى اليوم على بكميات قليلة.

4:الابتعاد عن المشروبات الغازية والكحولية والكافيين .

5:تناول وجبة العشاء قبل النوم بساعتين حتى لا تسبب التخمة وارتجاع المرئ.

6:الاهتمام بممارسة التمارين الرياضية يوميا.

7:تجنب ارتداء الملابس الضيقة حتى لا تضغط على البطن.

8: رفع الرأس على وسادة عالية اثناء النوم.

وهناك أسباب عديدة للإصابة بارتجاع المرىء، وهى:

أسباب ارتجاع المرىء



1:مشاكل أو فتق فى الحجاب الحاجز تسبب ألم شديد فى المعدة وارتجاع المرىء.

2:قد يكون الحمل من أسباب ارتجاع المرىء، بسبب ضغط الجنين على صمام المرىء.

3:زيادة السمنة وتراكم الدهون، قد يسبب ارتجاع المرىء.

4:الإكثار من تناول الوجبات الدسمة والتى تحتوى على نسبة عالية من الدهون والتوابل.

5:التدخين.

6:بعض الأدوية التى تسبب حموضة المعدة.

ومن أبرز أعراض ارتجاع المرئ.

أعراض ارتجاع المرئ:



1:ألم شديد وحرقة فى المعدة.

2:جفاف الفم .

3:ظهور رائحة كريهة فى الفم.

4:انتفاخ شديد فى البطن.

5:الشعور بالغثيان والقىء.

6:تغيير لون البراز للون الأسود.

7:وجود صعوبة فى البلع.

8: فقدان شديد فى الوزن.