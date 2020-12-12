تونس تسجل 1290 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل 1290 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و43 حالة وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في تونس بلغ 109 آلاف و 104 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 3 آلاف و 801 حالة وفاة.