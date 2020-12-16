باحثون يسلطون الضوء على سبب كون فقدان الوزن أسهل لدى الرجال
آخر تحديث GMT01:37:30
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » صحة عاجل

باحثون يسلطون الضوء على سبب كون فقدان الوزن أسهل لدى الرجال

العرب اليوم -

العرب اليوم - باحثون يسلطون الضوء على سبب كون فقدان الوزن أسهل لدى الرجال

فقدان الوزن
لندن - العرب اليوم

أكد علماء الآن ما تشتبه فيه العديد من النساء: الرجال يجدون حقا أن فقدان الوزن أسهل، مقارنة بالنساء.وجاءت النتائج بالصدفة من The Direct Trial، وهو مشروع بقيادة جامعتي Newcastle وGlasgow، شمل ما يقرب من 300 رجل وامرأة يعانون من مرض السكري النوع 2.واتبع المشاركون نظاما غذائيا منخفض السعرات الحرارية (850 سعرة حرارية في اليوم)، لمعرفة ما إذا كان هذا سيساعدهم على فقدان 15 كغ بسرعة - كان من المأمول أن يؤدي انخفاض الوزن إلى عكس مرض السكري.ويقول الدكتور جورج ثوم، اختصاصي التغذية البحثية في جامعة غلاسكو، والمعد المشارك لأحدث الأبحاث: "كان كل من الرجال والنساء على القدر نفسه من السعرات الحرارية، لذا لا ينبغي أن يكون هناك ارتباك".

ووجدت النتائج الأولية، التي نُشرت عام 2017 في The Lancet، أن نصف المشاركين تعافوا من مرض السكري النوع 2.ولكن تحليلا جديدا (بناء على دراسة المشاركين لمدة ثلاث سنوات أخرى، والذي نُشر في مجلة Diabetic Medicine في سبتمبر)، وجد أنه على الرغم من مطالبتهم بالالتزام بأنواع الحساء المتطابقة تقريبا، كان هناك اختلاف ملحوظ بين الجنسين.

وبعد عام من اتباع هذا النظام الغذائي، فقد الرجال في المتوسط 11% من وزن أجسامهم. وبالمقارنة، خسرت النساء 8.4%.واستمرت الفجوة، فبعد عامين، خسر الرجال 8.5% من وزنهم وفقدت النساء 6.9%.وقال ثوم: "طلبنا من الناس التوقف عن تناول جميع أطعمتهم العادية واستبدالها بأربعة حساءات مُركبة يوميا، لذا فهي صارمة للغاية، وقد يناسب هذا النهج الرجال بشكل أفضل".ويضيف: "ربما يكون ذلك لأن ثقافة النظام الغذائي تستهدف النساء في سن مبكرة، في حين أن الرجال هم أكثر عرضة للشعور بالحاجة إلى إنقاص الوزن في منتصف العمر".

ولكن هناك أسباب فسيولوجية أخرى. يميل الرجال لأن يكونوا أطول ولديهم عضلات أكثر من النساء، ما يعني أنهم يحتاجون إلى سعرات حرارية أكثر كل يوم فقط للحفاظ على وزنهم.وقالت صوفي ميدلين، مستشارة التغذية الخاصة: "هذا أمر معمم، لكن الرجل العادي في الخمسينيات من عمره سيحتاج إلى 2500 سعرة حرارية في اليوم للحفاظ على وزنه، بينما تحتاج المرأة إلى 2000 سعرة حرارية. وبالنسبة لأي شخص يرغب في إنقاص وزنه، نقول عادة إنه يجب عليك التخلص من 500 سعرة حرارية في اليوم. ولكن إذا كان الزوجان يتبعان النظام الغذائي نفسه وأحجام الحصص، فسيعاني الرجال على الفور من عجز أكبر في السعرات الحرارية وسيفقدون تلقائيا وزنا أكبر، أسرع من النساء".

لذا، استنادا إلى الحسابات القياسية التي تفيد بأن الاستغناء عن 3500 سعرة حرارية في الأسبوع يؤدي إلى خسارة 1 رطل من الوزن، وهذا يعني أنه إذا كان للزوجين السعرات الحرارية نفسها، فإن الرجل سيفقد رطلا واحدا تقريبا في الأسبوع أكثر من المرأة.ولكن هذه ليست الأخبار السيئة الوحيدة للنساء. فعادة ما يحمل الرجال وزنا أكبر في الدهون الحشوية - الدهون غير المرئية حول الأعضاء الحيوية - في حين أن النساء عادة ما يكون لديهن المزيد من الدهون تحت الجلد، حول الفخذين والمؤخرة والوركين.

ويميل نمط توزيع الدهون هذا عند الإناث إلى أن يكون وقائيا من مجموعة من المشاكل الصحية الأيضية - مزيج من داء السكري النوع 2 وارتفاع ضغط الدم والسمنة، وفقا لدراسات مختلفة أظهرت أن الدهون تحت الجلد مرتبطة بصحة أفضل.ومن ناحية أخرى، فإن الدهون الحشوية التي تظهر عند الرجال تجعلهم أكثر عرضة لخطر الإصابة، لا سيما بأمراض القلب والأوعية الدموية. والنتيجة هي أنه عندما يفقد الرجال الدهون، فإنها تكون دهونا حشوية، ما يحسن عوامل الخطر الأيضية التي تؤدي إلى تقليل خطر الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري، وارتفاع ضغط الدم والسمنة.وتقترح الدراسة الجديدة أن النساء اللائي يتبعن نظاما غذائيا يفقدن الدهون تحت الجلد بنجاح، ولكن دون النتائج نفسها المثيرة للإعجاب في فقدان الوزن، أو تحسين الصحة بشكل ملحوظ.

صحة عاجل
arabstoday
المصدر :

Wakalat | وكالات

أخبار ذات صلة

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

باحثون يسلطون الضوء على سبب كون فقدان الوزن أسهل لدى الرجال باحثون يسلطون الضوء على سبب كون فقدان الوزن أسهل لدى الرجال



أخبار ذات صلة

GMT 00:55 2020 الأربعاء ,16 كانون الأول / ديسمبر

البرازيل تسجل 42889 إصابة جديدة بفيروس كورونا
العرب اليوم - البرازيل تسجل 42889 إصابة جديدة بفيروس كورونا

GMT 00:38 2020 الأربعاء ,16 كانون الأول / ديسمبر

مصر تسجل 523 إصابة جديدة بفيروس كورونا
العرب اليوم - مصر تسجل 523 إصابة جديدة بفيروس كورونا

GMT 20:58 2020 الثلاثاء ,15 كانون الأول / ديسمبر

تونس تسجل 1483 إصابة جديدة بفيروس كورونا
العرب اليوم - تونس تسجل 1483 إصابة جديدة بفيروس كورونا

GMT 20:01 2020 الثلاثاء ,15 كانون الأول / ديسمبر

وزارة الصحة السودانية تعلن توفير ثمانية ملايين و400 ألف جرعة لقاح كوفيد19
العرب اليوم - وزارة الصحة السودانية تعلن توفير ثمانية ملايين و400 ألف جرعة لقاح كوفيد19

GMT 19:29 2020 الثلاثاء ,15 كانون الأول / ديسمبر

السودان تسجل 273 إصابة جديدة بفيروس كورونا
العرب اليوم - السودان تسجل 273 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

للحصول على إطلالة أنيقة ومن أشهر الماركات العالمية

أبرز الطرق لتنسيق المعاطف الشتوية الطويلة من إطلالات كيت ميدلتون

لندن ـ العرب اليوم

على مدى السنوات الماضية إعتمدت دوقة كمبريدج كيت ميدلتون طرق تنسيق المعاطف الشتوية مع أجمل إطلالاتها، وفي هذا الشتاء يمكن أن تستوحي طرق تنسيق المعاطف الشتوية من إطلالات كيت ميدلتون التي تختارها من أشهر الماركات العالمية مثل ماكوين وكاثرين والكر وغيرها.وتختار كيت طرق تنسيق المعاطف الشتوية بألوان حيوية فتتألق بالأحمر والأخضر والكحلي كما رأيناها مؤخراً خلال الجولة التي قامت بها برفقة الأمير وليام، كذلك تزّين معاطفها في بعض الأحيان بالفرو الذي يضيف لمسة من الأناقة إلى اللوك. تابعي معنا طرق تنسيق المعاطف الشتوية الطويلة من وحي اطلالات كيت ميدلتون:تعشق كيت ميدلتون أن تتألق من خلال طرق تنسيق المعاطف الشتوية الملوّنة بكل أناقة ورقيّ، وتملك كيت مجموعة من المعاطف بقصة عسكرية، فقد تألقت بمعطف باللون البرغندي من ماركة Dolce & Gabbana وآ...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 02:47 2020 الثلاثاء ,15 كانون الأول / ديسمبر

أبرز النصائح لتنسيق البليزر الملون على طريقة مدوّنات الموضة تعرّفي عليها
العرب اليوم - أبرز النصائح لتنسيق البليزر الملون على طريقة مدوّنات الموضة تعرّفي عليها

GMT 03:12 2020 الثلاثاء ,15 كانون الأول / ديسمبر

8 فنادق سياحية في بودابست موصى بها 2020
العرب اليوم - 8 فنادق سياحية في بودابست موصى بها 2020

GMT 03:00 2020 الثلاثاء ,15 كانون الأول / ديسمبر

أمور لا تغفلها عند اختيار ديكور الجدران والأسقف بالرخام والزجاج
العرب اليوم - أمور لا تغفلها عند اختيار ديكور الجدران والأسقف بالرخام والزجاج

GMT 00:20 2020 الثلاثاء ,15 كانون الأول / ديسمبر

ترامب يؤكّد أنّ وزير العدل الأميركي سيترك منصبه قبل أعياد الميلاد
العرب اليوم - ترامب يؤكّد أنّ وزير العدل الأميركي سيترك منصبه قبل أعياد الميلاد

GMT 04:34 2020 الثلاثاء ,15 كانون الأول / ديسمبر

إعلامية لبنانية تخسر توأمها بسبب استهتار طبيبها وتسرد قصتها المؤلمة
العرب اليوم - إعلامية لبنانية تخسر توأمها بسبب استهتار طبيبها وتسرد قصتها المؤلمة

GMT 03:31 2020 الإثنين ,14 كانون الأول / ديسمبر

أفضل تسريحات عروس 2021 بالطرحة تعرّفي عليها
العرب اليوم - أفضل تسريحات عروس 2021 بالطرحة تعرّفي عليها

GMT 01:24 2020 الإثنين ,14 كانون الأول / ديسمبر

حصن الشارقة المهيب تجربة سياحية استثنائية في قلب الإمارة
العرب اليوم - حصن الشارقة المهيب تجربة سياحية استثنائية في قلب الإمارة

GMT 00:59 2020 الإثنين ,14 كانون الأول / ديسمبر

أبرز الأفكار لتصميم ديكور منزلك بأناقة البيج مع الرمادي تعرّفي عليها
العرب اليوم - أبرز الأفكار لتصميم ديكور منزلك بأناقة البيج مع الرمادي تعرّفي عليها

GMT 03:43 2020 الإثنين ,14 كانون الأول / ديسمبر

لودريان يدعو إلى "مبادرات" لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط ويُشيد بتطبيع العلاقات مع إسرائيل
العرب اليوم - لودريان يدعو إلى "مبادرات" لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط ويُشيد بتطبيع العلاقات مع إسرائيل

GMT 21:06 2020 الإثنين ,14 كانون الأول / ديسمبر

إعلامي مصري يدعو إلى إنشاء جيش إلكتروني للرد على المشككين
العرب اليوم - إعلامي مصري يدعو إلى إنشاء جيش إلكتروني للرد على المشككين

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 17:59 2020 الخميس ,10 كانون الأول / ديسمبر

صاروخ سبيس إكس التجريبي ينفجر وفيديو يوثق الحدث
العرب اليوم - صاروخ سبيس إكس التجريبي ينفجر وفيديو يوثق الحدث

GMT 00:14 2020 الجمعة ,11 كانون الأول / ديسمبر

حافِظ على نظافة سقف سيارتك في 3 خطوات فقط
العرب اليوم - حافِظ على نظافة سقف سيارتك في 3 خطوات فقط

GMT 02:55 2020 الأحد ,06 كانون الأول / ديسمبر

تقارير تؤكّد أنّ السياحة الإسبانية على موعد مع الانهيار بعد 10 سنوات
العرب اليوم - تقارير تؤكّد أنّ السياحة الإسبانية على موعد مع الانهيار بعد 10 سنوات

GMT 03:43 2020 الجمعة ,11 كانون الأول / ديسمبر

"أودي" الألمانية تُطلق نسخة "سبورت باك" مِن أيقونتها "كيو 5"
العرب اليوم - "أودي" الألمانية تُطلق نسخة "سبورت باك" مِن أيقونتها "كيو 5"

GMT 02:54 2020 الجمعة ,11 كانون الأول / ديسمبر

أبرز الأماكن الترفيهية للعائلات في عمان تعرّفي عليها
العرب اليوم - أبرز الأماكن الترفيهية للعائلات في عمان تعرّفي عليها

GMT 02:59 2020 الأحد ,06 كانون الأول / ديسمبر

شوارع وميادين في شبكة أنفاق تحت سطح البحر في جزر فارو
العرب اليوم - شوارع وميادين في شبكة أنفاق تحت سطح البحر في جزر فارو

GMT 09:16 2020 الأحد ,06 كانون الأول / ديسمبر

مصر وبريطانيا توقعان اتفاقية "تأسيس " لضمان استمرار التجارة
العرب اليوم - مصر وبريطانيا توقعان اتفاقية "تأسيس " لضمان استمرار التجارة

GMT 07:06 2020 الجمعة ,11 كانون الأول / ديسمبر

تقرير يرصد أبرز أنواع محركات السيارات الكهربائية تعرّف عليها
العرب اليوم - تقرير يرصد أبرز أنواع محركات السيارات الكهربائية تعرّف عليها

GMT 05:56 2020 الجمعة ,11 كانون الأول / ديسمبر

"هيونداي" الكورية الجنوبية تشتري مستقبلها مقابل 5.5 مليار دولار
العرب اليوم - "هيونداي" الكورية الجنوبية تشتري مستقبلها مقابل 5.5 مليار دولار

GMT 10:18 2018 الجمعة ,16 آذار/ مارس

تعرّف على دور الأنشطة التعليمية في إندماج الطلاب ومساعدتهم على بناء المعرفة
العرب اليوم - تعرّف على دور الأنشطة التعليمية في إندماج الطلاب ومساعدتهم على بناء المعرفة

GMT 06:21 2019 الأحد ,09 حزيران / يونيو

الثانوية الكابوسية.. الموت قلقا
العرب اليوم - الثانوية الكابوسية.. الموت قلقا

GMT 05:51 2013 الثلاثاء ,26 آذار/ مارس

دبلوماسية الجغرافية المائية
العرب اليوم - دبلوماسية الجغرافية المائية

GMT 02:37 2020 الإثنين ,06 تموز / يوليو

خطوات تنظيف حوض الجاكوزي والمُساعدة في التخلُّص من اسوداده
العرب اليوم - خطوات تنظيف حوض الجاكوزي والمُساعدة في التخلُّص من اسوداده

GMT 04:41 2020 الأحد ,29 تشرين الثاني / نوفمبر

أبرز إطلالات الفنانة المصرية شيرين رضا على السجادة الحمراء
العرب اليوم - أبرز إطلالات الفنانة المصرية شيرين رضا على السجادة الحمراء

GMT 02:09 2016 الجمعة ,06 أيار / مايو

الجلسات الخارجية في حديقة المنزل متعة مميزة يفضلها الأفراد في فصل الصيف
العرب اليوم - الجلسات الخارجية في حديقة المنزل متعة مميزة يفضلها الأفراد في فصل الصيف

GMT 06:44 2018 الخميس ,12 تموز / يوليو

تعرفي على ديكورات حدائق منزلية حديثة بلمسات مختلفة
العرب اليوم - تعرفي على ديكورات حدائق منزلية حديثة بلمسات مختلفة

GMT 08:34 2018 الأحد ,08 إبريل / نيسان

المُعلم الكشكول!
العرب اليوم - المُعلم الكشكول!

GMT 10:15 2018 السبت ,03 آذار/ مارس

دراسات عن أثر تكنولوجيا التعليم في تحصيل الطلاب
العرب اليوم - دراسات عن أثر تكنولوجيا التعليم في تحصيل الطلاب

GMT 18:54 2016 الخميس ,12 أيار / مايو

فوائد البردقوش للنساء والرجال
العرب اليوم - فوائد البردقوش للنساء والرجال

GMT 03:20 2020 السبت ,09 أيار / مايو

أفكار مميزة لـ"الدرج المنزلي" تتناول تصميم الدرابزين والأدراج
العرب اليوم - أفكار مميزة لـ"الدرج المنزلي" تتناول تصميم الدرابزين والأدراج

GMT 23:57 2019 الإثنين ,13 أيار / مايو

أشكال سيراميك حمامات 2019 باللون الأسود
العرب اليوم - أشكال سيراميك حمامات 2019 باللون الأسود

GMT 01:50 2017 السبت ,16 كانون الأول / ديسمبر

والدة ياسمين صبري تخطف الأنظار بجمالها وتبدو في العشرينات
العرب اليوم - والدة ياسمين صبري تخطف الأنظار بجمالها وتبدو في العشرينات

GMT 16:42 2014 الإثنين ,22 أيلول / سبتمبر

الترمس يحمي من ارتفاع مستوى السكر في الدم ويخفض الكوليسترول
العرب اليوم - الترمس يحمي من ارتفاع مستوى السكر في الدم ويخفض الكوليسترول

GMT 07:01 2019 الإثنين ,18 آذار/ مارس

تعرفي علي الأبراج التي لا تنسى الحب الأوّل أبدًا
العرب اليوم - تعرفي علي الأبراج التي لا تنسى الحب الأوّل أبدًا

GMT 06:27 2016 الأربعاء ,08 حزيران / يونيو

دراسة تكشف أنَّ دودة البلهارسيا المنتشرة في إفريقيا تسبب حمى الحلزون
العرب اليوم - دراسة تكشف أنَّ دودة البلهارسيا المنتشرة في إفريقيا تسبب حمى الحلزون

GMT 06:51 2014 الأحد ,09 تشرين الثاني / نوفمبر

مجهول يطلق النار في إحدى مدارس محافظة القريات
العرب اليوم - مجهول يطلق النار في إحدى مدارس محافظة القريات

GMT 06:54 2014 الأربعاء ,16 تموز / يوليو

حل الكلمات المتقاطعة يمكن أن تساعد فى محاربة الخرف
العرب اليوم - حل الكلمات المتقاطعة يمكن أن تساعد فى محاربة الخرف

GMT 13:58 2020 الجمعة ,11 كانون الأول / ديسمبر

الكشف عن حساب للمضاربة بالعملات الأجنبية استفاد منه البشير
العرب اليوم - الكشف عن حساب للمضاربة بالعملات الأجنبية استفاد منه البشير
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab