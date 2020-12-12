البرازيل تُسجل 646 حالة وفاة بفيروس كورونا

سجلت البرازيل خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية 53030 إصابة بفيروس كورونا المستجد و376 وفاة. وأوضحت الصحة البرازيلية أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ ستة ملايين و834829 حالة إصابة في حين ارتفع عدد الوفيات إلى 180411 ​​​.

