فوائد البندق من المكسرات وزيادة قدرات المخ
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فوائد البندق من المكسرات وزيادة قدرات المخ

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العرب اليوم - فوائد البندق من المكسرات وزيادة قدرات المخ

البندق
القاهرة - العرب اليوم

البندق من المكسرات الغنية بالفوائد المتعددة ومن ضمن فوائده :
1-البندق يزيد من قدرات المخ،  اذا تم اكله بماء العسل فإنه ينفع في حالات السعال المزمن.

2- كان ينصح به لزيادة الوزن إلا أن الأبحاث أثبتت العكس حيث ينصح به حالياً في الحميات البروتينية لإنقاص الوزن.

3-البندق غنى بالفيتامينات (أ . ب ) ويوصف للمصابين بالسكر والسل والصرع وإلتهاب المسالك البوليه .

4-البندق صحي للأسنان واللثة ومنظم لعملية الأيض ،  ولأنه غني جداً مضادات الأكسدة ، البندق غني بالألياف لذلك فهو سهل الذوبان في الماء ولذلك فهو يساعد على تخفيض نسبة الكولسترول في الدم

5-يحمي البندق من مشاكل القلب فهو غني بالأحماض الدهنية غير المشبعة (الأحادية) وهو غني بالماغنيزيوم .

6-مفيد لصحة العظام لأحتوائه على الماغنيسوم بالأضافة الى الكالسيوم  ومفيد في المحافظة على صحة العظام والمفاصل ومنع التعرض الى هشاشة العظام .

7- يعتبر وجبة جيدة لأصحاب الحمية الغذائية يساعدك تناول البندق قبل وجبة الطعام على إبقاء معدتك ممتئلة و هذا ما يحد من الإفراط في تناول الطعام و المحافظة على الوزن .

8-جيد لحالات الإمساك كونه مصدر غني بالألياف التي تعمل على تحسين أداء المرور المعوي و بالتالي منع حدوث الأمساك.

9-تبقيك في مأمن من الأشعة فوق البنفسجية  حيث يمكنك وضع زيت البندق على جلدك حيث يعتبر واقي من أشعة الشمس الطبيعية و الأشعة فوق البنفسجية.

10-يساعد في تأخر الشيخوخة المبكرة كوب واحد من البندق يزود الجسم بما نسبته 86% من الأحتياجات اليومية لفيتامين E وفيتامين C كما أنه يحتوي على فيتامين A حيث تمنع هذه الفيتامينات ظهور الخطوط و التجاعيد على البشرة.

11-جيد للشعر الجاف و المتضرر مفيد للشعر المصبوغ  حيث يعمل على المحافظة على لون الشعر لمدة أطول, إضافة إلى أنه يحمي الشعر من الأضرار الناتجة عن المواد الكيمائية .

12- يقوي الشعر  حيث يتم وضع الزيت المستخرج من البندق على فروة الرأس و تدليكه لبضع دقائق حيث يعمل على تقوية الشعر من الجذور.

13-يحتوى البندق على  مواد مضادة للاكسدة ،الياف ، معادن ، فيتامينات ، كالسيوم ، بوتاسيوم ، نحاس ، حديد ،حمض فوليك ، مغنسيوم ، منجنيز ، زنك ، دهون احاديه التشبع .

14-يمنع إصابة الجنين بالتشوهات العصبية.

15-يحمي من الاصابة بسرطان البروستاتا.

16- يقلل الاصابة بامراض القلب .

17- يخفض ارتفاع ضغط الدم .

18-مانع ومقلل من الاصابة بانسداد الشرايين .

19-يقلل من خطورة الزهايمر والشلل .

20-علاج للثعلبه.

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فوائد البندق من المكسرات وزيادة قدرات المخ فوائد البندق من المكسرات وزيادة قدرات المخ



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فوائد البندق من المكسرات وزيادة قدرات المخ فوائد البندق من المكسرات وزيادة قدرات المخ



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