فرنسا تسجل 23924 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت فرنسا 23924 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 230 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.وأشارت الصحة الفرنسية في بيان إلى ارتفاع إجمالي الإصابات لتبلغ 3035181 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات بالبلاد 72877 حالةً.