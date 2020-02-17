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الطيران الوطني الروسي يعلق بعض الرحلات إلى الصين

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الطيران الوطني الروسي
بكين - العرب اليوم

الطيران الوطني الروسي يعلق بعض الرحلات إلى الصين

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الطيران الوطني الروسي يعلق بعض الرحلات إلى الصين الطيران الوطني الروسي يعلق بعض الرحلات إلى الصين



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