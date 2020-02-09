نشر الفنان كريم فهمى فيديو لأغنية "سقف" للفنان رامى جمال من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".

وعلق كريم فهمى قائلا: "بـتفرج دلوقتي على فيديو كليب #رامي_جمال الجديد - #سقف مبسوط بمشاركتي فيه على قناة #نجوم_ريكوردز على اليوتيوب".

ولقي الفيديو ردودا واسعة من متابعيه عبر انستجرام وجاءت التعليقات كالآتى:



مبهج أووى - مبروك - حلوة جدا