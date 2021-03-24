عباس أبو الحسن يصدم متابعيه بتغيير شكله

صدم الفنان والسيناريست عباس أبو الحسن، متابعيه بتغيير جذري في شكككله وإطلالته بسبب شخصية "عاشور الناجي" التي يقدمها ضمن أحداث مسلسل "عمر الناجي- حرب طروادة" للفنان امير كرارة.ونشر عباس أبو الحسن صورته بإطلالة الفتوات، حيث ارتدى الجلباب مفتوح الصدر وربط شال على رأسه وظهر بسن ذهبي في فمه، وكتب "عاشور الناجي".وعبر المتابعون عن دهشتهم في التعليقات، بسبب تغير شكل عباس أبو الحسن المعتاد وظهوره بهذه الإطلالة المختلفة.يذكر أن مسلسل "عمر الناجي - حرب طروادة" من بطولة أمير كرارة، نور، عباس أبو الحسن، كريم محمود عبد العزيز، سامي مغاوري، دارين حداد، ومن تأليف وإخراج بيتر ميمي، إنتاج سينرجي.