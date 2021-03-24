عرض برنامج ET بالعربي جانبا من أجواء تصوير مسلسل الفنان حمادة هلال "المداح"، الذي يعرض في رمضان المقبل.وظهرت الفنانة نسرين طافش قبل تصوير أحد مشاهدها بفستان زفاف، أوضحت أن المشاهدين سيكتشفون مغزاه في رمضان.وقالت نسرين طافش إن "رحاب"، الشخصية التي تجسدها في المسلسل، تجمعها قصة حب مع "صابر المداح" (حمادة هلال)، وهي قصة حب غير اعتيادية فيها تحولات عجيبة ومفاجئة جدا، وهذه هي المرة الأولى التي تقدم فيها شخصية من هذا النوع، ومختلفة سواء في عالمها الداخلي أو شكلها الخارجي، ومن خلالها تقدم نفسها للمشاهد العربي والمصري بشكل جديد.

وأضافت نسرين طافش أن أختها في المسلسل "منال" (الفنانة دنيا عبد العزيز)، تشعر بالغيرة نحوها، فهي تحس أن حقها مبخوس، وهناك من هو مفضل عنها في العائلة، ولذلك عندها أزمة.وكشف حمادة هلال أن المسلسل فيه جانب يحكي عن أشخاص حقيقيين وأحداث حقيقية، موضحا أن "صابر" يتيم تربى في بيت شيخ فاضل، وعاش في بيت مليء بأهل الدين، وأحب المديح من صغره، أما كلمة "المداح" فتعبر عن أن الإنسان متقلب، يمكن أن يمدح في الحق وبعد ذلك في الباطل.

مسلسل "المداح" من بطولة حمادة هلال، أحمد بدير، خالد سرحان، نسرين طافش، محمد عز، جمال عبد الناصر، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادي خفاجة، تامر شلتوت، سيناريو وحوار أمين جمال، ووليد أبو المجد، وشريف يسري، ومدير تصوير كريم عاشور، ومن إخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج Schermo Media.