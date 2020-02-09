اللحظات الأخيرة في حياة الفنانة الراحلة نادية لطفي

كشف الفنان سمير صبرى عن عديد من التفاصيل الخاصة وتحديدا اللحظات الأخيرة من حياة الفنانة الراحلة نادية لطفى والتي وافتها المنية منذ أيام قليلة.

وقال سمير صبرى في تصريح لصدي البلد: كنت باستمرار على تواصل مع الفنانة نادية لطفى حتى الأيام الأخيرة للفنانة الراحلة وكان الفنانة نجلاء فتحى ترغب في زيارتها وبالفعل تواصلت مع الراحلة إلا أن دخولها العناية المركزة حالة تحقيق ذلك.

وأوضح سمير صبرى قائلا: أن الفنانة نادية لطفى كانت إحدى الفنانات القلائل اللاتي قدمت العديد من الأعمال الفنية الجيدة.

وكانت قد توفيت نادية لطفى منذ أيام بعد صراع مع المرض داخل مستشفى القوات المسلحة.