عمرو سعد ينعى النقيب أحمد خالد

شارك عمرو سعد جمهوره بصورة للنقيب أحمد خالد الذي استشهد مساء اليوم أثناء تصديه مع رجال القوات المسلحة لعملية إرهابية على كمين زلزال في شمال سيناء.

وكتب عمرو سعد: "الشهيد البطل النقيب احمد خالد اللي من شهرين اتنقل إلى الشيخ زويد وقال للقائد انه هايستشهد بس بعدما يخلص على كل الإرهابيين اللي ممكن تسول لهم نفسهم انهم يهاجموا الكمين وحصل بالفعل النهاردة استشهد البطل ومعاه اربع عساكر ابطال قابل ربه على العهد والوعد بعد ما خلص على ٢٢ إرهابيا".

وتابع: "ربنا يصبر الأهل علي الفراق وعزاءنا انه في مكان افضل ومكانه عظيمة وتحية من القلب للقوات المسلحة المصرية اللي رجالها على استعداد طول الوقت لتقديم أغلى شئ يملكوه وهو حياتهم وكل اللي تصعد روحه بيسيب جو كل واحد فينا روح التحدي والعزيمة والايمان الكامل بوطن مطهر من كل سوء #تحيا_مصر #جيش_مصر#روح_مصر".

وانهالت الدعوات والرحمات عليه من جمهوره وجاءت بين" الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته " و"البطل ربنا يرحمه" و"الله يرحم جميع شهداءنا جميعا" و"عاش بطل ومات بطل".