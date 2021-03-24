أسماء لمنور تصرح بأنها حٌرمت من أسرتها في الصغر وكتبت أغنية عن الغربة

أوضحت الفنانة المغربية أسماء لمنور أن طموحها كان سببا في حرمانها من التواجد مع أسرتها منذ سن صغيرة.وخلال استضافتها في برنامج "أغاني من حياتي" على قناة MBC1، قالت أسماء لمنور: أنا من النوع الذي يحب البيت والأسرة، لكن ظروف عملي تجعلني في حالة سفر دائم وعدم استقرار. هذا الموضوع بدأ من صغري، أن تكون طفلا أو في بداية شبابك وتحرم من أن - كما يقولون بالمغربي - "تغمس في طاجين من أمك وعيلتك"، لكن كل شيء يهون من أجل جلسة شاي مع أمي وابني وأسرتي كلها.

وعن قصة أغنية J'en ai marre، قالت: في البداية سمعت موسيقى الأغنية، ومباشرة خطر لي موضوع الغربة والبعد عن العائلة والأم خصوصا. أتذكر رحلة كانت من دبي إلى المغرب، وإجمالا رحلاتي كلها تكون مسافات كبيرة، وكتبت كلامها في الطائرة مرة واحدة.