الفنان المغربي الشهير محمد الغاوي شهير يودع الحياة

توفي الفنان المغربي الشهير محمد الغاوي عن عمر يناهز 67 سنة، بعد تعرضه لوعكة صحية مكث بسببها مدة في المستشفى.

وأعلن الفنان عبد العالي الغاوي عن خبر وفاة شقيقه محمد الغاوي الذي كان يرقد بقسم العناية المركزة في المستشفى العسكري منذ أكثر من شهر نتيجة تعرضه لنزيف في المخ.

جدير بالذكر أن الغاوي بعتبر أحد رواد الأغنية المغربية المعاصرة، وأغنى الخزينة الفنية المغربية بأكثر من 80 عملا فنيا جمع بين الأغاني الوطنية والعاطفية.