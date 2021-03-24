طرحت شركة سينرجي الإعلان الدعائي لمسلسل "بين السما والأرض" الذي من المقرر عرضه في رمضان 2021 عبر قناة ON.ويظهر في الإعلان أبطال العمل محبوسين في مصعد كهربائي، مع رد فعل كل واحد منهم تجاه الموقف.صراخ وبكاء وخوف من السيدات، محاولات للتهدأه من الرجل، فيما يظهر شخص يحمل سلاحا ويهدد الجميع.

يذكر أن مسلسل "بين السما والأرض" مكون من 15 حلقة، قصة نجيب محفوظ، سيناريو وحوار إسلام حافظ، إخراج محمد العدل، يشارك في بطولته هاني سلامة، درة، أحمد بدير، أحمد رزق، نجلاء بدر، يسرا اللوزي، محمود الليثي، أحمد السلكاوي وندى موسى.المسلسل مأخوذ عن رواية الأديب نجيب محفوظ، ومستوحى من الفيلم السينمائي مع وجود أحداث وشخصيات مختلفة.