عمر كمال يشكر هاني شاكر بسبب عضوية النقابة

شارك المطرب عمر كمال، مع متابعيه مقطع فيديو من تصريحات الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، وهو يتحدث عن عودة سريان عضويته بالنقابة بعد إيقافها لفترة.وقال هاني شاكر في تصريحات لبرنامج mbc trending، أن عضوية عمر سارية منذ فترة، مشيرًا غلى أن أزمة مهرجان "بنت الجيران" التي أدت لإيقاف العضوية قد انتهت، وأن عمر فنان جميل يحتاج لرعاية النقابة، مؤكدًا أنه تم الاتفاق معه بالرجوع للنقابة في كلمات اغانيه المقبلة.ووجه عمر كمال الشكر للفنان هاني شاكر، وكتب معلقا على الفيديو: "الحمد لله.. شكرا للأستاذ هانى شاكر".

وكان المخرج ماندو العدل قد أوضح أن الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية أخبره أن عمر كمال، ليس عضوا في نقابة الموسيقيين، ولا يحق له المشاركة في مسلسل "بين السما والأرض".ليرد المايسترو أحمد رمضان سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية، ويوضح أن أزمة شطب عمر كمال من النقابة انتهت، وهو الآن عضو ولديه الحق فى الغناء كما يشاء.وأكد رمضان أن عمر كمال خضع لاختبارات النقابة، وحصل على رقم عضوية جديد، بحسب تصريحات لجريدة الوطن.

كما أكد أنه بإمكانه أن يمثل، طالما هو عضو في نقابة الموسيقيين، خاصة لوجود بروتوكول تعاون بين النقابات "التمثيلية والموسيقية والسينمائية".يذكر أن مسلسل "بين السما والأرض" مكون من 15 حلقة، قصة نجيب محفوظ، سيناريو وحوار إسلام حافظ، إخراج محمد العدل، يشارك في بطولته هاني سلامة، درة، أحمد بدير، أحمد رزق، نجلاء بدر، يسرا اللوزي، محمود الليثي، أحمد السلكاوي وندى موسى.المسلسل مأخوذ عن رواية الأديب نجيب محفوظ، ومستوحى من الفيلم السينمائي مع وجود أحداث وشخصيات مختلفة.