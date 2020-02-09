المخرج سبايك لي يوجه تحية للراحل كوبي براينت في حفل الأوسكار

ظهر المخرج الأمريكي سبايك لي، على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الاوسكار الـ 92 وهو يرتدي جاكيت مطبوع عليه رقم 24 إشارة للاعب كرة السلة كوبي براينت الذي توفى قبل أسابيع إثر تحاطم طائرة هليوكوبتر.

يقدم الحفل كل من رامي مالك، زازي بيتز، تيموثي تشالاميت، لين مانويل ميراندا، أنتوني راموس، مارك روفالو، ميندي كالينج، كيلي ماري تران، جيمس كوردن، بينيل كروز، بيني فيلدشتاين، زاك جوتساجن، ديان كيتون، شيا لابوف، جورج ماكاي، ستيف مارتن ، مايا رودولف وسيجورني ويفر.

وكانت الاكاديمية كشفت ان حفل الاوسكار سيكون بدون مقدِم للعام الثاني على التوالي بعد استبعاد الممثل الامريكي كيفين هارت في 2019 بسبب هجومه على مثليي الجنسية