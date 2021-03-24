سبب رفض محمود عبد العزيز دخول ابنيه مجال التمثيل

كشف محمد محمود عبد العزيز سبب رفض والده الفنان الراحل محمود عبد العزيز لدخوله وشقيقه كريم مجال التمثيل في البداية.وحكى محمد خلال حلوله وشقيقه كريم ضيفين على برنامج "سهرانين" من تقديم أمير كرارة ويعرض عبر قناة ON أن والده كان يعشق مهنة التمثيل، لكنه كأي أب كان يخاف على أولاده من كل شيء.وأوضح أنه كان يعرف متاعب وصعاب هذه المهنة نفسيا وجسديا، لذا خاف عليهما منها.وأكد كريم أن كل كلمة أو نصيحة قالها والده الفنان الراحل في أي شيء، كانت كلها صحيحة.