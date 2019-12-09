وفاة المخرج المصري سمير سيف عن عمر يناهز 72 عامًا

توفي المخرج المصري سمير سيف عن عمر ناهز 72 عاما متأثرا بأزمة قلبية مفاجئة. ونعت المخرج الراحل أكاديمية الفنون ونقابة المهن السينمائية وعدد من المؤسسات الفنية والنقابية في مصر.

عمل سيف في بداية مشواره مساعدا للمخرج الكبير حسن الإمام في عدد من الأفلام منها (خلي بالك من زوزو) و(حكايتي مع الزمان) و(أميرة حبي أنا) مما أكسبه خبرة كبيرة.

وفي منتصف حقبة السبعينات بدأ في تقدم أعماله الخاصة التي بلغت على مدى نصف قرن نحو 30 فيلما من أبرزها (غريب في بيتي) بطولة نور الشريف وسعاد حسني و(الراقصة والسياسي) بطولة نبيلة عبيد و(سوق المتعة) بطولة محمود عبد العزيز وإلهام شاهين و(معالي الوزير) بطولة أحمد زكي ولبلبلة.

وتعاون بشكل وثيق مع الممثل عادل إمام وقدم له سلسلة ناجحة من الأفلام بداية من (المشبوه) في 1981 ثم (الغول) و(الهلفوت) و(احترس من الخط) و(النمر والأنثى) و(المولد) وصولا إلى (مسجل خطر) و(شمس الزناتي) في 1991.

وفي مجال الدراما التلفزيونية قدم العديد من المسلسلات منها (البشاير) و(أوان الورد) و(السندريلا) و(بالشمع الأحمر) و(ابن موت).

وكان المخرج الراحل يرأس المهرجان القومي للسينما المصرية.