وفاة شقيقة الفنان الراحل الكبير محمود ياسين
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وفاة شقيقة الفنان الراحل الكبير محمود ياسين

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العرب اليوم - وفاة شقيقة الفنان الراحل الكبير محمود ياسين

الفنان الراحل الكبير محمود ياسين
القاهرة - العرب اليوم

 توفيت شقيقة الفنان محمود ياسين السيدة آمال ياسين.أعلن الخبر المؤلف عمرو محمود ياسين، وطلب من جمهوره الدعاء لها.وكتب عمرو عبر حسابه على Facebook: "إنا لله وإنا إليه راجعون توفت إلي رحمة الله تعالى عمتي آمال ياسين..أسألكم الدعاء".تأتي وفاة الراحلة بعد 5 أشهر من وفاة الفنان محمود ياسين الذي رحل عن عالمنا منتصف أكتوبر 2020.وكانت السيدة آمال ياسين ظهرت في لقاء مع Ten Tv بعد وفاة الفنان محمود ياسين لتتحدث عن ذكرياتها معه، وهو ظهور نادر لها شاهد اللقاء

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وفاة شقيقة الفنان الراحل الكبير محمود ياسين وفاة شقيقة الفنان الراحل الكبير محمود ياسين



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