الفنان عبد الرحمن أبو زهرة يعود للعناية المركزة

أعلنت أسرة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، نقله مرة أخرى إلى العناية المركزة، بعد يومين فقط من إعلان نجله أحمد أبو زهرة تحسن حالته الصحية، ونجاح الجراحة التي أجراها في مجمع الجلاء الطبي، وتقدمت الأسرة باعتذار من كل المحبين ووسائل الإعلام بسبب التأخر في الرد على الاستفسارات وتوضيح الحقيقة وأكدت في بيان رسمي أن كل ما يشغلهم حاليا هو عودة الفنان القدير لحالته الطبيعية.

ونشر أحمد أبو زهرة بيانا صحفيا باسم العائلة عبر صفحته بموقع الفيس بوك قال فيه: نحن أسرة الفنان عبد الرحمن أبوزهرة نرجو من جميع وسائل الإعلام أن يتفهموا أننا في هذا الوقت كل ما يشغل بالنا هو الاهتمام بصحة الوالد ورعايته وعودته الي حالته الطبيعية، وأتقدم باعتذاري لأي شخص أو صحفي أو إعلامي حاول الاتصال بي أو إخواتي ولم نستطع الرد عليه، وأشكر الجميع على اهتمامهم وكتبت الدكتورة مي ابنة الفنان عبدالرحمن أبوزهرة عبر خاصية الاستوري على حسابها الشخصي على إنستغرام، قائلة: ادعوا لبابا.. رجع المستشفى.