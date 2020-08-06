تعرضت العاصمة اللبنانية بيروت أول أمس لانفجار شديد، نتج عنه إصابات وسقوط ضحايا وأضرار مادية كبيرة، وأصيب بعض الفنانين ببعض الجروح وتدمير منازلهم وتهشمها طمأنت الفنانة اللبنانية باسكال مشعلاني جمهورها على حالتها الصحية، بعد هذه الفاجعة، وقالت: “الحمدلله أنا وعائلتي بخير” ما حدث في بيروت اول أمس أثار ذعر وحزن الشديد بين رواد التواصل الاجتماعي ونجوم الفن، حيث عقب عدد كبير من المشاهير على ما حدث وأعربوا عن حزنهم الشديد من هذا الحادث فمنهم من تضرر منه مثل الفنان راغب علامة، وإليسا، وهيفاء وهبي، ودومينيك حوراني، ومصمم الأزياء الشهير زهير مراد.

وأشارت وسائل إعلام لبنانية إلى أن السبب الرئيسي وراء هذا الانفجار لم يتحدد بعد، ولكن الأسباب الأولية تشير إلى أنه ناجم عن مفرقعات متواجدة بمستودع به مادة نترات الأمونيوم يذكر أن آخر أعمال باسكال مشعلاني دويتو مع الفنان إيساف يحمل اسم “فرصة تانية” من إخراج فادي إلياس، والأغنية من كلمات رمضان محمد، وألحان أحمد البرازيلي، وتوزيع محمد الشاعر.