دوللي شاهين تروي تأثير انفجار مرفأ بيروت عليها

تعرضت دولة لبنان أول أمس لحادث أليم، بسبب انفجار مرسى مرفأ بيروت بلبنان، والذي تسبب في تدمير عدد من منازل الفنانين بلبنان، وكشفت الفنانة دوللي شاهين أثر الانفجار عليها وعلى صحتها وأكدت دوللي، أنها بخير وتتمتع بصحة جيدة، ولكن الانفجار تسبب في تحطم زجاج منزلها ومنزل جدتها ومنزل خالتها، وإلحاق الأذى النفسي والضرر لجميع سُكان المنطقة وأضافت أن هذا الانفجار تسبب في إلحاق الأذى بابنة خالتها، وذهبت للمستشفى إثر الحادث، ولكنها خرجت منها صباح اليوم وتحسنت صحيًا بدرجة ليست بالسيئة، ولكنها لا تزال حزينة لما رأته بعينها وحُفِرَ في ذاكرتها.

وتمنت دوللي أن تتخطى لبنان هذه الأزمة، وتعود بيروت لجمالها السابق والأمان والأمن التي طالما تمتعت بهم، ووجهت الشُكر لكل من حرص على السؤال والاطمئنان عليها كما وقع اختيار إدارة مسابقة ملكة جمال مصر “MISS EGYPT 2020” برئاسة دكتورة آمال رزق، على الفنانة اللبنانية، للمشاركة كعضو في لجنة تحكيم المسابقة هذا العام 2020، وسينطلق كاستنج المسابقي لهذا العام بين يومي 9و10 أغسطس، داخل فندق الماسة بمدينة نصر.