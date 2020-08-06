الفنان مروان يوسف يعلن إصابته بفيروس كورونا

النجاح الإخباري - اعلن الفنان اللبناني الشاب مروان يوسف، نجم برنامج اكتشاف المواهب “ستار أكاديمي”، عن إصابته بفيروس كورونا، وطالب كل من خالطوه بضرورة توخّي الحذر والخضوع للحجر الصحي.

وكتب عبر خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابه على“إنستغرام”، قائلاً: “مرحبا يا جماعة، عادة ما بطل وبحكي بأي موضوع، بس هلّق حسيت بدي أكتب، إمبارح كان عندي عملية صغيرة وانطلب مني PCR، لفيروس كورونا وعملته وطلع إيجابي”.

وأضاف: “وبما أن إرادة الله فوق كل اعتبار وأنا عندي ثقة بها الشي مش خيفان من هالفيروس، بطلب من الكل ما يخاف ويعرف إنو هالمرحلة رح تمرق، اللي مخالطني بهالفترة يحجر حاله، شكراً لكل الناس اللي واقفة حدي”.

يُذكر أن اللبناني مروان يوسف فاز بالنسخة الحادية عشرة من برنامج اكتشاف المواهب الشهير "ستار أكاديمي" عام 2016، بعد صراع شرس مع مجموعة من المواهب من كل بلدان الوطن العربي.