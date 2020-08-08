هاني شنودة يكشف تفاصيل خاصة عن بدايات المطرب عمرو دياب

قال الموسيقار هاني شنودة، إنه يعرف النجم قبل أن يسطع من لمعان عينه وإصراره على النجاح.

وأضاف خلال لقائه في برنامج «3 ستات»، الذي تشارك في تقديمه، سلوى محمد علي، سالي حماد، وإيمان يوسف، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن عمرو دياب جاء إليه عندما كان في بورسعيد بعد انتهاء حفلة له هناك، وطلب منه أن يكون مطرب وغنى بالفعل ولكنه طلب منه ينتقل إلى القاهرة ويتحدث باللهجة البورسعيدية.

وتابع الموسيقار هاني شنودة، أن اللهجة القاهرية مفهومة في كل الدول العربية والإسلامية، موضحا أنه فوجئ بعمرو دياب متواجد في الأتوبيس المتجه إلى القاهرة وساعده على الالتحاق بمعهد الموسيقي العربية.