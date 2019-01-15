كشفت الفنانة حورية فرغلي عن سعادتها بالمشاركة كضيفة شرف في فيلم "حملة فرعون" الذي يقوم ببطولته النجم عمرو سعد ويخرجه رؤوف عبد العزيز.

ونشرت حورية عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" صورة تجمعها مع المنتج محمد السبكي وعلقت "سعيدة بتصويري كضيفة شرف في فيلم حملة فرعون للمنتج محمد السبكي".

يشار إلي أن فيلم حملة فرعون بطولة عمرو سعد، روبي، محمود عبد المغني، ومحمد لطفي، وكان قد صور عمرو سعد وصناع الفيلم المشاهد الأولى منه، في لبنان تحت قيادة المخرج رؤوف عبد العزيز، وذلك في مشاهد تجمعه مع النجمة روبي واستمر التصوير ببيروت لمدة أسبوع ثم استأنف بعدها بعدها فريق العمل التصوير الفيلم بالعديد من المناطق المتفرقة بالقاهرة، خاصة أن المنتج محمد السبكي رصد ميزانية ضخمة لإنتاج الفيلم.

وتدور قصة الفيلم حول العظماء السبعة الذين قدمهم الممثل عادل إمام في "شمس الزناتي" ولكن بمعالجة جديدة تناسب العصر الجديد.