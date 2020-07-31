تعاقدت الفنانة غادة عبدالرازق، على مسلسل جديد يحمل اسم "موسم الحساب"، ومن المرجح أن يتم عرضه في موسم رمضان ٢٠٢١، ويدور المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي.

يذكر أن غادة عبدالرازق شاركت في موسم رمضان الماضي بمسلسل "سلطانة المعز" وشاركها في البطولة ، ونسرين إمام، ومحمود البزاوي، وعمرو عبد الجليل، محمود عبد المغني، محمد لطفي، دينا، رنا رئيس، كريم الأبنودي، وهومن تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد بكير.