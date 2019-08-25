تعرف على رد عبير صبرى على سؤال حول موعد طلاقها من زوجها

نشرت الفنانة عبير صبرى، صورة رومانسية تجمعها مع زوجها أيمن البياع، وعلقت عليها قائلة: "كل سنة وأنت الحب والسند.. كل سنة وأنت الحياة كلها.. ربنا يديك كل خير الدنيا.. بحبك"، ووجهت إحدى المتابعات رسالة غريبة قالت فيها: "يالا عايزين نعرف الطلاق امتي بقي.. عشان الجواز اللي بيبقي قايم علي مجرد الإعجاب بجسم فنانة دة وهي تقعد تعمل بوستات تنافق فيه وتقول كلام حلو ليه عشان بيصرف عليها ويفسحها ويجيبلها اللي هي نفسها فيه بيبقي جواز عمره قصير جدًا، ومش بيكمل سنتين تلاته علي بعضهم.. طبعا انتي هتضايقي من كلامي أو هتعمليلي بلوك بس هي دي الحقيقة والأيام ما بينا".

وكعادة الفنانة عبير صبرى فضلت عدم السكوت على مثل هذه الرسائل، فقررت أن تعلق عليها ولكن مع مراعاة عدم خروجها عن شعورها بعد قراءة هذا الكلام وأكتفيت أن ترد بكلمة واحدة هى "عقبالك"، ونال تعليقها واستحسان متابعيها وتضامنوا معها فى الرد على هذه الفتاة.