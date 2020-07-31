

علق على ما كتبته زوجته الفنانة هنا الزاهد، على الصورة التي نشرتها لهم من العرض الخاص لفيلم" الغسالة" ، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.



وعلقت" هنا "على الصورة: "شكرا لتحفيزك ودعمك الدائم لي"، ليرد "فهمي" عبر خاصية الاستوري بحسابه الرسمي بموقع إنستجرام: "دائما فخور بيكي، ودائما مكسرة الدنيا".



وأقيم أمس العرض الخاص لفيلم "الغسالة" بحضور أبطاله وعلى رأسهم محمود حميدة، هنا الزاهد، أحمد حاتم، طاهر أبو ليلة، بالإضافة لعدد من نجوم الفن أبرزهم درة، مصطفى أبو سريع.