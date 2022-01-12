وفاة الفنان المصري وحيد السنباطي

رحل منذ قليل الفنان والزميل الصحفي وحيد السنباطي، عن عالمنا، مساء اليوم. من أشهر أعمال الفنان الراحل، مسلسل "وحلقت الطيور نحو الشرق" في عام 2002، ومسلسل "الدالي" الجزء الأول في عام 2007، ومسلسل "سلطان الغرام" في عام 2007، ومسلسل "بره الدنيا" في عام 2010، ومسلسل "سلسال الدم" الجزء الخامس في عام 2018 وكان آخر عمل فني ظهر به وحيد السنباطي مسلسل "سلسال الدم" بأجزائه المختلفة.