وردة تتوسط نور الشريف وعلاء ولى الدين بحضور هنيدى وأشرف عبد الباقى

صورة نادرة جمعت بين جيلين، المطربة الراحلة وردة والفنان نور الشريف من جيل العظماء، ومن جيل الشباب فى ذلك الوقت محمد هنيدى وعلاء ولى الدين وأشرف عبد الباقى وهانى رمزى، هى الصورة التى نالت إعجاب متابعى النجم أشرف عبد الباقى بمجرد نشرها على حسابه على إنستجرام.

وذكر لنا الفنان أشرف عبد الباقى سابقًا موقفًا كوميديا جمعه بالراحل علاء ولى الدين قائلاً: "أتذكر موقفا كوميديًا، كنا نزور علاء مرسى فى دسوق، والدته كانت عزمانا على أكلة "بط"، ركبنا بيجو 7 راكب، السائق قال لنا "علاء" محسوب بفردين، قلت له: "يعنى إيه يركب بنفرين.. ما إحنا بنركب بيه فى كل حتة".



وأضاف عبد الباقى: "علاء لم يكن يحب السخرية من وزنه رغم أن كل المخرجين يرشحونه فى أدوار البدناء، وكان طيبًا وخيرًا ومتدينًا، أنا اتعلمت منه حاجات كتير فى الدين، ويوم وفاته فى المستشفى الأطباء والممرضات بكوا بكاء شديدًا".