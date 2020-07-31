نور تهنئ جمهورها بعيد الأضحى

هنأت النجمة اللبنانية نور، جمهورها بمناسبة عيد الأضحى حيث نشرت على حسابها بموقع التواصل نشر الصور و الفيديوهات "إنستجرام".

وقالت نور فى الفيديو: "عيد سعيد على الجميع وآسفة أنى تأخرت عن جمهورى لذلك حرصت على تقديم هذا الفيديو".



وشاركت نور فى موسم رمضان 2020 من خلال مسلسل "البرنس‎" بطولة محمد رمضان وأحمد زاهر ورحاب الجمل وسلوى عثمان وإدوارد ومحمد علاء وغيرهم من النجوم‎