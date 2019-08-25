تستعد النجمة الأردنية ديانا كرزون لإطلاق عمل غنائي جديد بعنوان " هيدا الحكى" باللهجة اللبنانية، ليكون هذا العمل بداية لتعاون جديد جمع كرزون بالشاعرة حياة اسبر والملحن فضل سليمان والموزع الموسيقى عمر الصباغ لأول مرة .

وانتهت النجمة الأردنية ديانا كرزون من تسجيل الأغنية فى استوديوهات عمر الصباغ في بيروت خلال اليومين الماضيين، على أن يتم إطلاقها مع بداية الشهر المقبل، بعد الإنتهاء من كافة الأمور الفنية بشكل نهائى، وتعتبر أغنية " هيدا الحكى " من الأعمال الغنائية الشبابية التى تعيد كرزون للأغانى الرومانسية.



يذكر أن النجمة الأردنية ديانا كرزون احتفلت مؤخرا بحصد المليون الأول لأخر أعمالها الغنائية " فرحتنا الليلة " على اليوتيوب، حيث حققت الأغنية نجاحا كبيرا فى الخليج وباقى الدول العربية لكونها تعتمد على الأفراح وليالى الزفاف.