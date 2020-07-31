

كشفت الفنانة رانيا محمود ياسين أنها كانت تنوى الذهاب للحج هذا العام وكادت أن تبدأ فى اجراءتها حتى ظهرت جائحة فيروس كورونا والتى منعتها من الذهاب هذا العام.

وأضافت أنها لم تقضى مناسك الحج من قبل ولكنها تتمنى أن يمُن الله عليها بها، مشيرة إلى أنها ستقوم بذبح الأضحية والاحتفال بأجواء عيد الأضحى مع عائلتها مثل كل عام، متمنية السلامة والسعادة للأمة الاسلامية والعربية.

الجدير بالذكر، أن الفنانة رانيا محمود ياسين، شاركت فى الموسم الرمضانى الماضى من خلال مسلسل "فلانتينو" مع الزعيم عادل إمام، والذى حققت من خلاله نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.