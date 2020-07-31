وفاء عامر بكيت فى صلاتى من أجل الوقوف على جبل عرفات‎



قالت الفنانة وفاء عامر أنها كانت تتمنى الذهاب للحج، وكانت تتعجب من عدم زيارتها فبكت فى صلاتها من أجل أن يصطفيها الله بتلك الزيارة الروحانية.

وأضافت أن الله اكرمها واستجاب دعائها ويسر عليها أمرها فى ثلاثة أيام، مشيرة إلى أنها سافرت للحج مع أفواج عادية، مشددة على أنه من الممكن أن يكون الشخص يتمتع بأموال كثيرة ولكن الله لا يختاره والعكس صحيح.

وأوضحت أن أول زيارة لها بالأراضى المقدسة كانت حج وليس عمرة، لافتة إلى أنه بالرغم من مشقة مناسك الحج إلا أنها شعرت بالمتعة، وعندما رأت الكعبة المُشرفة لأول مرة بكت عينها وقالت : " يارب بوصلك سلامى لكل من حملنى السلام واللهم استجب من كل دعاء حُججت به"، مشيرة إلى أنه من يصدق النية ويغمض عيناه وهو لم يزور الكعبة سيراها قائلة : "هناك من تأتيهم الكعبة على طبق من فضة" وهم المٌشتاقين الذين لم يستطيعون زيارتها.

الجدير بالذكر، أن الفنانة وفاء عامر تشارك فى بطولة فيلم "خان تيولا"، وتقدم من خلاله شخصية مختلفة عليها وتعود بها إلى فترة الأربعينيات، وهو من تأليف واخراج وسام المدنى.