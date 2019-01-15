نبيلة عبيد تهنئ سمير غانم بمناسبة عيد ميلاده

هنأت الفنانة نبيلة عبيد الفنان سمير غانم بعيد ميلاده وذلك خلال إتصال تليفوني قامت به ، متمنية له كل الصحة والنجاح.

الجدير بالذكر أن نبيلة كانت من جمهور سمير غانم في مسرحياته حيث كانت تحضر كل مسرحياته.

نبيلة تستعد خلال الفترة القادمة للعودة إلى السينما من خلال تحضيرها لفيلم سينمائي جديد تعود به للساحة الفنية بعد غياب فترة منذ مسلسل لهفة كضيفة شرف عام 2015